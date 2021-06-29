"تحسباً من تكرار الضربة".. الفصائل تستنفر على الحدود العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة حرس الحدود العراقية / المنطقة الثانية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ فصائل منضوية تحت راية الحشد الشعبي إجراءات احترازية، "تحسباً من تكرار الضربة الامريكية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل منضوية في الحشد الشعبي اتخذت إجراءات احترازية تحسباً من تكرار الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية فجر أمس"، مبيناً أن "الفصائل المسلحة المتواجدة على الحدود العراقية السورية، اخلت كافة ملاجئها واستنفرت كافة عناصرها وانتشرت على السواتر الحدودية، حذراً من تكرار هجمة الامس".

وأشار المصدر، إلى أن "قادة الفصائل وجهوا عناصرها بالانتشار على أوسع نطاق، والاحتماء بقوات الجيش وحرس الحدود المنتشرة هناك، من خلال الاختلاط بهم، لعدم السماح لمن وصفهم بـ"المتخاذلين" بإعطاء اي معلومة حول أماكن تجمعهم".

ويأتي ذلك ويأتي بعد ساعات من غارة جوية أمريكية أوقعت 4 ضحايا من كتائب سيد الشهداء التابع للحشد الشعبي، على الحدود العراقية السورية.