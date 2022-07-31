تحسباً لأي طارئ.. جهاز مكافحة الإرهاب ينتشر في المنطقة الخضراء وطريق المطار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بصدور توجيهات عليا لانتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء وطريق مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التوجيهات هي للتحسب من وقوع أي طارئ.

يأتي ذلك بعد اشتداد الخلاف بين التيار الصدري الذي يعتصم في المنطقة الخضراء ومقر البرلمان العراقي، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قرب الخضراء مطار بغداد.

وكان الصدر أعلن "تحرير" المنطقة الخضراء، ودعا العراقيين للمشاركة بتغيير النظام السياسي والدستور في العراق.

وقال اللجنة التحضيرية لتظاهرات الإطار التنسيقي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن التظاهرة ستكون بحضور قيادات في الإطار التنسيقي، وبعض قيادات الحشد الشعبي، لن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره".