سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-17T20:11:47+0000
تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد

تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد

related

فيديو.. عناصر من "ربع الله" ينهالون بالضرب على عاملتين بمركز مساج أمام الملأ ببغداد

Date: 2020-11-26 22:14:19
فيديو.. عناصر من "ربع الله" ينهالون بالضرب على عاملتين بمركز مساج أمام الملأ ببغداد

تعرض المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد لقصف صاروخي

Date: 2020-03-26 06:32:05
تعرض المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد لقصف صاروخي

بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

Date: 2020-09-05 05:58:20
بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

سقوط إصابات بين الأمن والحشد في هجوم "الكاتيوشا" بالخضراء

Date: 2020-11-17 20:19:28
سقوط إصابات بين الأمن والحشد في هجوم "الكاتيوشا" بالخضراء

توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

Date: 2020-10-24 12:42:48
توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس

Date: 2019-10-03 21:38:21
رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس

دوي انفجار عنيف جنوبي بغداد

Date: 2020-11-04 19:59:33
دوي انفجار عنيف جنوبي بغداد

هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

Date: 2019-08-03 18:03:20
هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد