تحسبا للتعرضات الليلية.. قوات الأمن تلاحق قناصي داعش في مناطق ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الأحد، بإطلاق عمليات امنية واسعة في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة تحسبا للهجمات والتعرضات الليلية المحتملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات مشتركة وبمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات والـ K9 شنت عملية دهم وتفتيش في مناطق زراعية ممتدة بين قرى (المخيسة وجليبي) شرقي ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) لملاحقة وتعقب قناصة داعش ووضع استراتيجية لتأمين نقاط المرابطة من هجمات القنص".

وأضاف أن "العملية تعد إجراء وقائيا واستباقيا لمنع عناصر وبقايا داعش من تنفيذ أي هجمات لصوصية ليلية مع حلول شهر رمضان والذي تحاول عناصر داعش خلاله استعراضات وهمية في محاولة بائسة لاثبات الوجود".

وتتعرض قرى أطراف أبي صيدا لهجمات وتعرضات ليلية غادرة بين الحين والآخر بسبب وجود مفارز وبؤر لداعش في القرى والقصبات والبساتين.