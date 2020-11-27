تحسباً لـ"هجمات الغدر".. الجيش العراقي ينشر فوجاً من قواته شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، انتشار فوج من الجيش العراقي شمالي المحافظة لمواجهة هجمات داعش المباغتة على خلفية حادثة منطقة "المسحك" شمالي قضاء بيجي والتي اسقطت 18 قتيل وجريح ما بين منتسب أمني ومدني.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز؛ إن أكثر من 500 جندي تم نشرهم على طول الشريط الممتد من حدود "الخاتنوكة" شمالي الشرقاط وصولا الى نهاية منطقة "المسحك" شمالي بيجي لمواجهة اي هجمات غادرة لداعش تستهدف المدنيين او المناطق السكنية .

واكد زيدان؛ ان "خطر داعش ما زال قائما بسبب تواجدهم في جبال مكحول المحاذية لمناطق شمالي بيجي ووجود معاقل ومنطلقات للهجمات الارهابية"، داعيا الى "اعتماد طائرات مسيرة لرصد تحركات التنظيم واجهاض اي هجمات قبيل وقوعها".

واعتبر زيدان الحرب مع داعش "حرباً الكترونية" بحتة، وان الجهد البشري لاحتواء خطر داعش غير كاف بسبب اعتماد داعش على الهجمات والضربات المباغتة وتجنبه المواجهات المباشرة.

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش مساء السبت 21/11/2020.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين إلى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.