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تحسباً لاستخدامها إرهابياً.. إجراءات مشددة على سير الدراجات في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-06-17T18:48:22+0000
تحسباً لاستخدامها إرهابياً.. إجراءات مشددة على سير الدراجات في الأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، يوم الخميس، بصدور تعليمات جديدة تنص على تشديد إجراءات سير الدراجات النارية والشحن في عموم المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قيادة شرطة الأنبار، وبالاتفاق مع رؤساء الوحدات الإدارية في مدن المحافظة، أوعزت إلى مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ، بضرورة إصدار (لوحات) خاصة بالدراجات".

وعلى إثر ذلك، أُبلغ أصحاب الدرجات في عموم المحافظة، بالتوجيه إلى مقار الأفواج كل حسب منطقته، مستصحبين المستمسكات الأربعة (جنسية، شهادة جنسية، البطاقة التموينية وبطاقة السكن)، فضلاً على تأييد من مختار المنطقة، بهدف إصدار اللوحات، وفق المصدر.

وبحسب المصدر، يأتي هذا الإجراء، تحسباً من إستخدام الدراجات بالعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير في مدن المحافظة، والحد من الحوادث المرورية.

وتضمنت التوجيهات حجز الدراجة وصاحبها وفرض غرامة مالية على كل من يخالف التعليمات، كما أن على كل من ينوي بيع الدراجة يبلغ المركز الأمني الذي سجل به دراجته ببيعها، وعلى المشتري تسجيلها مجدداً، يقول المصدر.

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