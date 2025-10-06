شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الاثنين، تحرير 5 عراقيين اختطفوا في إيران من قبل عصابة دولية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات الوطني، تمكن من تحرير خمسة مواطنين عراقيين تعرضوا لعملية اختطاف نفذتها عصابة دولية من جنسيات متعددة أوهمت المختطفين بتسهيل اجراءات سفرهم الى اوروبا".

وأضاف أن "العصابة استدرجت المواطنين إلى دولة مجاورة حيث تم احتجازهم ومطالبة ذويهم بالفدية، وبعد جمع وتحليل المعلومات تمكنت مفارز الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدولة من تحرير جميع المختطفين".

وقد كشفت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، أن "المواطنين هم من أهالي محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، تم اختطافهم من قبل عصابة دولية في العاصمة الإيرانية طهران".

وبينت أنه "عملية تحرير المختطفين، تمت بتنسيق عالِ المستوى بين الجهات الأمنية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وبتدخل جهاز المخابرات الإيراني، وبعد ست ساعات فقط من الاختطاف".