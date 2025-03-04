تحرير أوكرانيات وجنسيات متعددة بعد احتجازهن في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتحرير عاملات أجنبيات بينهن يحملن الجنسية الأوكرانية، بعد احتجازهن في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "مناشدة وردت من مجموعة من العاملات الاجنبيات إلى منظمة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان (UN) ة، باحتجازهن داخل بناية في منطقة زيونة".

وبعد تشكيل فريق عمل أمني عراقي، والتوجه إلى المكان (عبارة عن شقة داخل إحدى البنايات) جرى تحرير 3 عاملات من الجنسية الأوكرانية و3 من الكازاخستانية وواحدة من الطاجيكستانية، وفق المصدر.

وأضاف المصدر، أن "الفتيات المحتجزات يعملهن في مركز تجميل ، حيث جرى إلقاء القبض على شخص كان يتواجد بالبناية وضبط بحوزته 7 جوازات عائدات الى العاملات،

وتم تسليم جميع الأطراف إلى مكافحة الاتجار بالبشر".