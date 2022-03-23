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تحرير أم وأولادها الثلاثة واعتقال الخاطفين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-23T06:49:32+0000
تحرير أم وأولادها الثلاثة واعتقال الخاطفين في بغداد

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الأربعاء، تحرير امرأة وأولادها الثلاثة المختطفين، وإلقاء القبض على خاطفيهم في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بخطف امرأة مع أطفالها الثلاثة (بنتين وولد)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن حالة الخطف حيث تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركات الخاطفين، حتى تم القبض عليهم بفترة زمنية قياسية، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".

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