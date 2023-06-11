تحرير مختطف والقبض على ستة خاطفين بينهم امرأة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، بالقبض على عصابة للخطف مكوّنة من 6 متهمين بينهم امرأة وتحرير مختطف في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال الداخلية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من 6 متهمين بينهم امرأة يستقلون عجلة نوع (سازوكي) وتحرير مختطف في منطقة اليرموك ببغداد.

وبينت أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في هذه المنطقة وتم على أثرها تشكيل فريق امني مشترك، وبعد تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بفترة زمنية قياسية.

واشار البيان الى تسليم الطرفين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم.