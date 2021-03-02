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تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-02T15:18:37+0000
تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه، جنوب شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الأول في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تمكنت مساء اليوم، من تحرير أحد المختطفين في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة، وألقت القبض على خاطفيه وهما (س. ع. غ) و(م. ع. غ)".

وبينت أن "تحرير المختطف تم بعد ساعات قليلة من اختطافه"، مشيرة إلى "تسليم الخاطفين للجهة المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وتشهد المحافظات العراقية عمليات خطف بين وقت وآخر بعضها ينفذها عناصر من تنظيم داعش ضد المدنيين أو القوات الأمنية، وأخرى تنفذها عصابات إجرامية لمساومة ذوي المخطوف على فدية مالية.

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