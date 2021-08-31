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تحرير مختطف والاطاحة بخاطفيه بكمين أمني في بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T07:06:17+0000
تحرير مختطف والاطاحة بخاطفيه بكمين أمني في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن تحرير مختطف والقاء القبض على أربعة من الخاطفين شمال شرقي العاصمة بغداد.

 قالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات أفادت بوجود شخص مختطف في منطقة الحسينية منطقة (التجاوز) شمال شرقي العاصمة بغداد"، مبينة أن "قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وباشراف قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة ومتابعة ميدانية من قبل اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من متابعة عصابة الخطف وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات بغداد وبكمين نصب لهم حيث تم تحرير المختطف والقاء القبض على افراد العصابة المكونة من أربعة متهمين، حيث كانوا يستقلون عجلة، وضبط بحوزتهم مسدس نوع كلوك وشريط حبوب وكمية من مادة الكرستال المخدرة وأربعة أجهزة تعاطي مع اصفاد حديدية.

واشار إلى تسليم جميع الخاطفين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل.

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