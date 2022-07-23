تحرير مختطفتين والقبض على الخاطفين في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من تحرير امرأتين مختطفتين في محافظتي بغداد والبصرة.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بأن الفوج الثاني لواء لمش 44 فق 11 بالتعاون مع مكتب مكافحة إجرام الاعظمية ، ومكتب مكافحة إجرام القدس بإشراف ضابط اس اللواء ٤٤ ، تمكن من تحرير المختطفة (ع. ن )

واشار البيان إلى إلقاء القبض على الخاطفة (ب. ا) وفقا لقرار قاضي تحقيق محكمة الشعب تم تسليم الطرفين الى الجهات المختصة .

في غضون ذلك تمكنت شعبة مكافحة إجرام الخطف في محافظة البصرة بعملية نوعية وبكمين محكم من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٢١، حيث تمت العملية من خلال التنسيق مع قسم مكافحة الإجرام في السماوة.

وقال بيان صادر عن شرطة البصرة، إنه بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى مكان تواجد المتهم في قضاء أبي الخصيب ومداهمته وإلقاء القبض عليه وتحرير المخطوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته على القضاء لينال جزاءه العادل.