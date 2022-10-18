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تحرير مختطفتين واعتقال احد الخاطفين شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-18T05:39:49+0000
تحرير مختطفتين واعتقال احد الخاطفين شمالي بغداد

شفق نيوز /أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطفتين واعتقال احد الخاطفين في منطقة الحسينية، شمالي بغداد، بالتعاون مع الاجهزة الامنية في العاصمة.

وقالت مديرية نجدة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "دوريات نجدة الزهور بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى باشرت بالبحث والتحري عن فتاتين مخطوفتين ضمن منطقة الحسينية بعد ورود إخبار من ذويهما بخطفهما".

واضاف البيان انه "وبعد أخذ الموافقات الأصولية تم تشكيل فريق للعمل بإشراف مدير نجدة بغداد وآمر قاطع نجدة الزهور ومساعدة القوة الماسكة للارض، تم تحديد مكان تواجدهما، وعلى الفور تم مداهمة الدار وتحرير المخطوفتين والقبض على أحد المتهمين الذي نفذ عملية الخطف".

وتابعت المديرية انه "تم ضبط بندقية كلاشنكوف عدد (٢)، وبندقية سيمينوف عدد (٢)، ومسدس صوتي، بمبكشن، و مخازن بندقية عدد (٥)، ومواد مخدرة نوع كرستال واجهزة تعاطي، والات جارحة، وطائرة تصوير نوع درون داخل دار المتهم"، فيما تم "تسليم المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاكمال التحقيق"، وفقا للبيان.

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