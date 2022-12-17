تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها ومصرع شخص بحادثين في البصرة وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بتحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها بمحافظة البصرة بينما لقي شخص مصرعه بحادث دهس في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية تمكنت من تحرير مواطنة مختطفة في منطقة الصنكر جنوب قضاء (ابو الخصيب) بمحافظة البصرة، والقاء القبض على متهمين اثنين (أحدهما امرأة) على خلفية الحادث.

في غضون ذلك و بحادث آخر لقي شخص يستقل دراجة هوائية مصرعه نتيجة حادث دهس اعلى نفق الشرطة باتجاه تقاطع الاردن.

وقال مصدر في الشرطة المحلية بالعاصمة لوكالتنا، ان المتسبب بالحادث تمكن من الهروب باتجاه الازقة، وتم القبض عليه من قبل نجدة بغداد الكرخ.