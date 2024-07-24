تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد والمؤبد لمدان بتجارة "الكريستال" بالنجف

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن تحرير مختطفة، وإلقاء القبض على عصابة للخطف في "شارع الربيعي" ضمن منطقة زيونة بجانب الرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائم الخطف وبعد استحصال أوامر القبض القضائية وبعملية نوعية، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الأمن الوطني، مكتب استخبارات الحرية)، من تحرير مختطفة تبلغ من العمر (12) عام والقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من اربعة متهمين (خاطفيها) بينهم امرأة".

وبينت القيادة أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستدراجهم لكمين محكم نصب لهم واعتقالهم جميعاً ضمن منطقة زيونة شارع الربيعي بجانب الرصافة وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت القيادة: "نهيب بالمواطنين الكرام المتضررين من تلك الاعمال الاجرامية، التبليغ عن أية حالة خطف والاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بخلية مكافحة الخطف في قيادة عمليات بغداد (07716717771) مع ضمان عدم كشف هوية المتصل والمعلومات التي أدلى بها".

في حين أفاد مصدر أمني، بإصدار حكم بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات النجف، بحق تاجر مخدرات، حول منزله في المحافظة لوكر لتعاطي الكريستال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف الأشرف، أصدرت حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي بحق مدان ألقي القبض عليه وبحوزته 528 غراماً من مادة الكريستال داخل منزله في حي المهندسين حيث حول المنزل الى مكان لتعاطي المخدرات".