تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، مساء السبت، تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في منطقة البنوك ضمن العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إخباراً ورد من إحدى المواطنات عن وجود حادث خطف لابنتها بعد استدراجها من قبل أشخاص مجهولين حسب إدعائها".

وأضاف أن "فريق عمل من (فوج طوارئ الرصافة الأول، ودويات نجدة الاعظمية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، جرى تشكيله، وبعد متابعة كاميرات المراقبة والتحري وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أحد المتهمين (صاحب العجلة التي استقلتها الفتاة المخطوفة) والقبض عليه ضمن منطقة البنوك".

وأشار إلى أنه بعد تتبع رقم الهاتف وتحديد مكان تواجد (المخطوفة) ضمن منطقة الدلفية، تمت مداهمة الدار وتحرير المخطوفة والقبض على (امرأة) متواجدة داخله.