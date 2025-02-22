تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد
شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، مساء السبت، تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في منطقة البنوك ضمن العاصمة بغداد.
وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إخباراً ورد من إحدى المواطنات عن وجود حادث خطف لابنتها بعد استدراجها من قبل أشخاص مجهولين حسب إدعائها".
وأضاف أن "فريق عمل من (فوج طوارئ الرصافة الأول، ودويات نجدة الاعظمية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، جرى تشكيله، وبعد متابعة كاميرات المراقبة والتحري وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أحد المتهمين (صاحب العجلة التي استقلتها الفتاة المخطوفة) والقبض عليه ضمن منطقة البنوك".
وأشار إلى أنه بعد تتبع رقم الهاتف وتحديد مكان تواجد (المخطوفة) ضمن منطقة الدلفية، تمت مداهمة الدار وتحرير المخطوفة والقبض على (امرأة) متواجدة داخله.