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تحرير مختطفة واصابة مدني بجروح بحادثين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T19:28:55+0000
تحرير مختطفة واصابة مدني بجروح بحادثين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بتحرير مختطفة وإصابة مدني بجروح بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نجدة بغداد تمكنت من تحرير مخطوفة يبلغ عمرها 19 سنة والقبض على الخاطفين البالغ عددهم 3 ضمن منطقة الحارثية وسط بغداد".

واوضح أن "العملية تمت حسب توجيهات مدير النجدة ونصب كمين محكم مكّن دوريات النجدة من تحرير المخطوفة". وفي حادث آخر، اصيب شخص اثر مشاجرة مسلحة مع جاره في منطقة البلديات شرق بغداد فيما اعتقلت القوات الامنية الطرف الثاني، وفقاً للمصدر.

وفي الحادث الثالث، اشار المصدر الى "وقوع اطلاق نار كثيف ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، توجهت على اثره قوة امنية الى مكان الحادث واتضح انها مشاجرة متطورة الى استخدام الاسلحة (مسدس وبندقية) وتم تطويق المنطقة ومطاردة اطراف المشاجرة".

ولفت "القبض على 5 اشخاص وضبط اسلحة بحوزتهم وايداعهم التوقيف في احد مراكز الشرطة".

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