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تحرير محامٍ واعتقال خاطفيه في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-09T06:36:43+0000
تحرير محامٍ واعتقال خاطفيه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتحرير المختطف المحامي ليث حسن التميمي بعد ان تم اختطافه قبل ٤ أيام في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تحرير التميمي تم عبر عملية لاستخبارات ديالى.

وتابع المصدر: "من اليوم الأول لاختطاف المحامي، تمت مراجعة كاميرات المراقبة ونصب الكمائن، إلى أن تم تنفيذ واجب للاستخبارات فجر اليوم، وتم العثور على التميمي مقيد اليدين ومعصوب العينين في إحدى قرى ديالى".

من جهتها ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أنها تمكنت من القاء القبض على المتهمين في هذه القضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان المحامي ليث حسن التميمي وهو من اهالي المقدادية اختفى قبل أربعة أيام بعد خروجه من المنزل بظروف غامضة.

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