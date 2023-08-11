تحرير أفراد عائلة احتجزها أحد أبنائها وهدد بتفجيرهم شرقي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية، يوم الجمعة، من تحرير أفراد عائلة احتجزها أحد أبنائها وهدد بتفجيرهم داخل المنزل في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود عائلة من أربعة أفراد محاصرة داخل منزل من قبل ابنهم وبحوزته قنبلة يدوية ينوي تفجيرها عليهم ضمن قطاع 32 في مدينة الصدر.

وبين أن قوة امنية من شرطة الرصافة تمكنت بعد وضع خطة ومداهمة المنزل، من القبض عليه وتحرير العائلة، موضحا أنه وبحسب ادعائهم فإن المتهم مدمن مخدرات.