تحرير فتاتين من ذي قار إحداهما مختطفة في بغداد منذ عام كامل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تحرير فتاتين مختطفتين أحداهما اختطفت منذ عام كامل في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية من مكافحة الاجرام وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من تحرير فتاة تم الابلاغ من قبل ذويها عن اختفائها قبل عام كامل"، لافتا إلى أن "عملية تحرير الفتاة جرت في العاصمة بغداد، بعد مداهمة منزل الخاطفين في منطقة سبع البور (ناحية الجوادين)، واعتقال الخاطفين".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى قامت بتحرير فتاة وسط الناصرية من عملية اختطافها، بعدما سجل ذويها بلاغ لدى القوات الأمنية، بفقدانها"، لافتا إلى أن" التحقيقات أثبتت فقدان الفتاة أثناء ذهابها إلى المدرسة، حيث عثر عليها في المنازل القريبة من منزل أهلها".

وأكد ان "الخاطف تم نقله الى مكتب المكافحة لغرض اكمال التحقيقات معه، فيما تم تسليم الفتاة إلى ذويها".