تحرير فتاتين مختطفين من النجف بعد نقلهما إلى بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاتين مختطفتين واعتقال احد الخاطفين بعد يومين من وقوع الحادث في محافظة النجف.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه بناءً على معلومات دقيقة وجهد استخباري مكثف تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف من تحرير فتاتين مختطفتين وإلقاء القبض على أحد الخاطفين عقب (48) ساعة من ارتكابهم الجريمة.

ووفقا للبيان فبعد مقاطعة المعلومات الميدانية واستحصال الأوامر القضائية تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن النجف وبغداد ونصب كمين محكم استطاعت من خلاله مفارز الأمن الوطني من تنفيذ عملية تحرير المختطفتين بعد نقلهما إلى منطقة التاجي ببغداد.

وهذا قد جرى تدوين أقوال المتهم أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب البيان.