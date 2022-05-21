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تحرير فتاتين مختطفتين ومقتل شاب عشريني طعناً جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-21T07:22:44+0000
تحرير فتاتين مختطفتين ومقتل شاب عشريني طعناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني شمال شرقي المحافظة، فيما تمكنت قوة أمنية من تحرير فتاتين مختطفتين واعتقال الخاطفين وهم شاب وامرأتين في ميسان.

 وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره قتل بعدة طعنات سكين حادة في الصوب الكبير بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، (جنوبي العراق) بعد دخوله بمشاجرة مع اب وابنه بسبب خلافات شخصية بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة المكان، فيما تجري الأجهزة الامنية عملية بحث عنهم، من اجل اعتقالهم ".

وفي الجنوب العراقي ايضاً، اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، عن تحرير فتاتين والقبض على الخاطفين بعد (3) أيام، في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وذكرت المديرية، في بيان، أنه ومن خلال معلومات عن وجود حالة اختطاف، تم على الفور تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للبحث والتحري ومتابعة تفاصيل الحادث، وتم الوصول الى الخاطفين والبالغ عددهم (3) أشخاص من بينهم امرأتان وشاب، والقبض عليهم وتحرير الفتاتين ، قبل محاولة نقلهن الى خارج المحافظة .

 

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