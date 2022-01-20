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تحرير فتاتين أجنبيتين احتجزهما متهم بالإتجار بالبشر داخل منزل في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T11:23:53+0000
تحرير فتاتين أجنبيتين احتجزهما متهم بالإتجار بالبشر داخل منزل في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية يوم الخميس، تحرير فتاتين اجنبيتين من منزل احد المتاجرين بالبشر.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا أمنيا مشتركا من الفوج الثالث اللواء السابع شرطة اتحادية وقوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم متابعة الاتجار بالبشر وبعد استحصال قرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تمكنوا من تحرير فتاتين كانتا محتجزتين داخل إحدى الدور في منطقة السيدية ببغداد".

واضاف البيان؛ ان هذه العملية جاءت بعد التواصل مع الفتاتين اللتين كانتا تحملان جنسية أجنبية من خلال استعانتهما بالخطوط الساخنة للقطعات الماسكة والمنتشرة بسيطرات القاطع، مشيرا إلى أنه تبين احتجازهما داخل منزل متهم مطلوب للقضاء مازال البحث جاريا عنه من قبل القوات الامنية، تمت إحالتهما أصوليا إلى الجهات المختصة.

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