تحرير فتاة إيزيدية بعد 11 عاماً من اختطافها على يد "داعش"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بتحرير فتاة ايزيدية من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 11 عاما من اختطافها، حيث كانت محتجزة في مخيم الهول داخل الأراضي السورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الفتاة تدعى ريهام حجي حمي وتبلغ من العمر عشرين عاما وتنحدر من قضاء سنجار في محافظة نينوى"، مشيرا الى انها "اختطفت عندما كانت بعمر تسع سنوات خلال اجتياح مسلحي داعش لمناطق الايزيديين في سنجار عام 2014".

واضاف ان "ريهام كانت واحدة من بين نحو ثلاثين شخصا من اقربائها الذين اختطفوا في تلك الفترة، وما يزال مصير معظمهم مجهولا حتى اليوم ومن بينهم شقيقتها وخمسة من اشقائها"، مؤكدا ان "الفتاة التقت اليوم بعائلتها في سنجار بعد سنوات من الغياب والمعاناة".

يُذكر أن تنظيم داعش شنّ هجوماً واسعاً على قضاء سنجار في 3 آب/أغسطس 2014، ارتكب خلاله مجازر مروعة بحق الإيزيديين، واختطف ما مجموعه 6417 شخصاً من النساء والأطفال والرجال.