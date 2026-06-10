بغداد وبابل.. تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفيها وإنقاذ أُخرى من مبتز ساومها مقابل أموال

شفق نيوز - ديالى / بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الأربعاء، أن قوة أمنية مشتركة، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية "نوعية" بمنطقة "البلديات" شرقي العاصمة بغداد، أسفرت عن تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين "بالجريمة".

وأشارت القيادة في بيان، إلى تفاصيل القضية إلى أن المتهمين قاما باستدراج الفتاة عبر الهاتف من محافظة ديالى إلى محافظة بغداد، قبل الإقدام على احتجازها وخطفها. وعلى الفور، شُكِّل فريق عمل مختص، حيث أسفرت الجهود الاستخبارية والتحقيقية عن تحديد مكان وجود الفتاة والمتهمين.

ووفقا للبيان، فإنه بعملية أمنية دقيقة نُفذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، تم تحرير الفتاة وإنقاذها وإلقاء القبض على المتهمين الاثنين، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (421) الخاصة بجريمة الخطف.

وفي سياق آخر أفادت قيادة شرطة محافظة بابل، بتلقيها شكوى من فتاة تعرضت للابتزاز عبر مقاطع فيديو خاصة بها.

وذكرت القيادة في بيان رسمي، أنه على الفور تم التواصل مع مقدمة البلاغ، التي أكدت أن شخصاً كان يساومها ويجبرها على دفع مبالغ مالية متكررة مقابل عدم نشر تلك المقاطع.

وأشار البيان، إلى تشكيل فريق عمل متخصص ضم مدير قسم مكافحة اجرام بابل وضباط شعبة إجرام الهاشمية وضابط الخفر، إلى جانب خبراء الأمن السيبراني، لتحديد هوية الجاني والوصول إليه بأسرع وقت ممكن.

وبحسب القيادة، فإنه بعد جمع المعلومات وتتبع الخيوط الفنية، وضع الفريق خطة محكمة لاستدراج المبتز، بالتنسيق مع المشتكية وعدد من المواطنين المتعاونين، مبينة أنه تم الاتفاق على لقاء داخل أحد المراكز التجارية العامة، حيث نُصب كمين أمني محكم انتهى بإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود.

وتابع البيان، أنه خلال التحقيق، واجه المحققون المتهم بالأدلة والتحويلات المالية التي تسلمها عبر البطاقات والمنافذ المصرفية، ليعترف بشكلٍ مفصل بارتكابه جريمة الابتزاز الإلكتروني واستحصاله مبالغ مالية من الضحية مقابل عدم نشر المواد التي كان يهددها بها.