"تعرض ذووها للمساومة" .. تحرير فتاة مختطفة واعتقال احد الخاطفين شرقي بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاة مختطفة والقبض على احد الخاطفين شرقي العاصمة.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة، فإنه "أثر معلومات تفيد بوجود حالة خطف لإحدى الفتيات ومساومة ذويها للحصول على مبالغ مالية على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من خلية مكافحة الخطف وكتيبة استطلاع القيادة ومفرزة من مكافحة اجرام النجف بإسناد جهد استخباري مميز من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية ورصد ومتابعة مكان تواجد الخاطفين، تم مداهمة المكان وتحرير الفتاة المختطفة وإلقاء القبض على أحدهم وذلك ضمن منطقة "الحسينية" شرقي العاصمة".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".