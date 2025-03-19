تحرير فتاة قاصر والقبض على خاطفها بـ"عملية نوعية" شمال بابل

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحرير فتاة قاصر مخطوفة وإلقاء القبض على المتهم وذلك بعملية نوعية جرت شمال المحافظة .

وأشارت قيادة الشرطة إلى في بيان اليوم، الى أن "العملية النوعية جاءت نتيجة لجمع معلومات استخبارية معمقة ومتابعة مستمرة، وبتعاون وثيق مع السلطة القضائية، الأمر الذي أتاح للقوات الأمنية تحديد مكان احتجاز الفتاة المخطوفة وتحريرها سالمة".

ووفقا للبيان، فقد "تم تتبع الجاني بعد لجوئه إلى منطقة أخرى ، ونجحت خطة استدراجه في القبض عليه".

وتابع البيان القول، إنه "قد جرى تدوين إقرار المتهم بارتكاب الجريمة وتوثيقه قضائياً، وتم إيقافه بموجب أحكام المادة 421 من قانون العقوبات، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية كافة".