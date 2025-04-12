تحرير فتاة في بغداد واعتقال متهمين بينهم "قتلة" عنصر استخباري بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتحرير فتاة مخطوفة على يد رجل وامرأة بسبب خلافات عائلية في بغداد، فيما أعلنت شرطة ذي قار القبض على تسعة مطلوبين قضائياً ثلاثة منهم متهمين بجريمة قتل منتسب بمديرية استخبارات المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من تحرير فتاة مخطوفة على يد رجل وامرأة في منطقة الحسينية شمالي العاصمة، وبحسب ادعاء الضحية، فإن الاختطاف يعود لوجود خلافات عائلية فيما بينهم، فيما تم ضبط مركبة بدون لوحات بحوزة المتهمين".

وفي ذي قار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، عن "تلقي مفارز وكالة الاستخبارات معلومات حول تواجد متهمين بجريمة قتل أحد منتسبي مديرية الاستخبارات المفوض (حسين جبار محيسن منصور الياسري)".

وأضافت قيادة الشرطة، أن "قوة مشتركة وبجهود استثنائية واستنفار استخباراتي، تمكنت بعد ملاحقة ومراقبة المطلوبين من إلقاء القبض على تسعة متهمين وضبطت أسلحة مختلفة وأجزاء من الأسلحة الخفيفة".

وأشارت إلى أن "ثلاثة من المتهمين مطلوبين بجريمة قتل منتسب بالشرطة، وهم كل من المتهم (ح.ع.ث) التولد 2000 والمتهم (ع.ح.ي) تولد 2001 والمتهم (ع.ش.ف) تولد 1999".