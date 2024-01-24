تحرير فتاة احتجزتها عصابة لممارسة "البغاء" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة الإجرام، يوم الأربعاء، تحرير فتاة "حدث" بعد احتجازها من قبل امرأتين ورجل لغرض ممارسة أعمال البغاء في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من تحرير الفتاة من داخل إحدى الشقق السكنية ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، وأن عملية القبض على محتجزيها تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالموضوع الى مكتب الدورة لمكافحة الإجرام.

وبحسب المديرية، جرى عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 234 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل.