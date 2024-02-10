تحرير عراقي مختطف والقبض على خاطفيه عند الحدود اللبنانية السورية

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم السبت، تحرير مواطن عراقي مختطف عند حدود اللبنانية السورية.

وبهذا الصدد قال الجيش في بيان رسمي، إنه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت.

وأضاف البيان مديرية المخابرات نفذت سلسلة عمليات دهم تمكنت على إثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف.

وأشار الجيش إلى أن التحقيق جار مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.