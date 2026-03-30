تحرير طفل وتفكيك شبكة للاتجار بالبشر في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تحرير طفل مختطف وتفكيك شبكة إجرامية للاتجار بالبشر في العاصمة بغداد، والقبض على متهمين اثنين.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من خلال مديرية مكافحة الاتجار بالبشر وبالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني في بغداد، تمكنت من تحرير طفل تعرض لجريمة الاتجار بالبشر.

وأضافت أن القوة نجحت أيضاً في تفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة بالحادث وإلقاء القبض على متهمين اثنين ضالعين في الجريمة، وذلك بالتكامل مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى.