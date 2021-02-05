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تحرير طفل مختطف ونجاة طبيب من محاولة اغتيال في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T07:55:10+0000
تحرير طفل مختطف ونجاة طبيب من محاولة اغتيال في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية، الجمعة، بتحرير طفل مخطوف ونجاة طبيب من محاولة اغتيال في في محافظتين عراقيتين.

وقال مصدر امني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، أن مجهولين استدرجوا احد الاطفال واختطفوه من سوق الشرقاط وتم نقله إلى أحد المنازل خارج القضاء الا ان سرعة الاستجابة الاستخبارية والامنية قادت لكشف مكان المخطوف وتحريره بوقت قياسي.

واضاف "ان التحقيقات الامنية مستمرة لكشف الخاطفين وملابسات الحادث مشيرا الى ان السلطات الامنية دعت أصحاب الأسواق والأهالي بنصب كاميرات مراقبة لرصد الحالات الخارجة عن القانون والمخالفات من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي".

وفي حادث اخر افاد مصدر امني في ديالى بنجاة طبيب ثلاثيني من محاولة اغتيال على طريق المنذرية – خانقين بعد استهدافه من قبل مجهولين باطلاقات نارية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان مجهولين أطلقوا النار على طبيب يبلغ من العمر 33 عاما على طريق المنذرية – خانقين شرقي ديالى ما ادى الى اصابته باطلاقات نارية في منطقة البطن، نقل على اثرها الى مستشفى خانقين.

واكد المصدر ان قوات الامن فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد مناطق عدة من ديالى اغتيالات وهجمات مسلحة تطال مدنيين وعناصر امنية لدوافع جنائية او ارهابية او بسبب الثارات العشائرية.

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