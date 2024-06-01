تحرير طفلة اختطفتها امرأتان أجنبيتان في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، تحرير طفلة مختطفة، وإلقاء القبض على خاطفيها.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الانتشار الأمني والمتابعة المستمرة أسفر عن إحباط عملية اختطاف لطفلة عمرها سنتان تقريباً، وإلقاء القبض على الخاطفتين (جنسية أجنبية) في منطقة (العبيدي) شرقي بغداد".

وأضافت أن "الشرطة وبإسناد من الجهد الاستخباري، ونتيجة التحرك السريع وتطويق المكان، تمكنت من إلقاء القبض على الامرأتين الخاطفتين وتحرير الطفلة المختطفة، وإحالة المتهمتين أصولياً إلى الجهات المختصة".

من جانبه قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الخاطفتين من جنسية باكستانية.