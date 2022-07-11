تحرير طالبة مختطفة ببغداد واعتقال امرأة خاطفة

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين ، بتحرير قوة امنية من الفرقة 11 بالجيش العراقي طالبة مختطفة والقت القبض على خاطفتها، شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الفرقة 11 بالجيش العراقي بأمرة معاون آمر الفوج وضابط استخبارات الفوج وآمر السرية الثالثة، ودوريتين من مفرزة استخبارات الداخلية ومركز شرطة سومر في منطقة الشعب، شمالي بغداد، حررت طالبة مختطفة في حي الباقر (منطقة زراعية)، في الصف الثالث المتوسط وتبلغ من العمر (15) عاماً واسمها (ز .ج )".

وأضاف المصدر ان" القوة اعتقلت احد الخاطفين وهي أمراة واسمها (ع.خ ) من مواليد عام ١٩٨٤ وتسكن المنطقة ذاتها" مبينا انه "تم تسليم الخاطفة والمخطوفة إلى مركز شرطة سومر بوصل استلام رسمي".