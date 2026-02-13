تحرير طالبة جامعية واعتقال خاطفيها جنوبي العراق

شفق نيوز- المثنى

أعلنت قيادة شرطة المثنى، يوم الجمعة، عن تحرير طالبة جامعية مختطفة وإلقاء القبض على ستة أشخاص متورطين باختطافها.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد مصادرها عن تعرض طالبة في جامعة المثنى للاختطاف باستخدام "الحيلة" من أمام بوابة الجامعة في منطقة أم العصافير، واقتيادها باتجاه منطقة مزهر العطشان على الطريق السريع.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل وجرى تعقب الجناة وفق المعلومات المتوفرة وتنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحرير الطالبة بوقت قياسي.

وأكدت أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين اشتركوا في تنفيذ جريمة الخطف، وضبط العجلة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

وأشارت قيادة الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق أحكام المادة 423 من قانون العقوبات العراقي وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.