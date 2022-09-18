تحرير "جارجر" وإصابة 10 أشخاص وانفجار جنوبي العراق

شفق نيوز/ حررت قوات الأمن العراقية، مساء الأحد، عجلة نوع "جارجر" سُرقت من البصرة، فيما أصيبت امرأة بانفجار جسم غريب في الطمر الصحي في ذي قار.

وأخبر مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن "إخباراً من عمليات البصرة، يفيد بقدوم لصوص من المحافظة، سرقوا عجلة جارجر، واتجهوا بها نحو الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية باشرت بملاحقة العجلة على الطريق الدولي السريع، حيث تركها اللصوص في العراء ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة، وما يزال البحث عنهم مستمر".

ولفت المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية سجلت إصابة امرأتين بحادثين مختلفين الأول تمثل باحتراق منزلها بفعل فاعل في قضاء الجبايش، والثاني نتيجة انفجار جسم غريب في الطمر الصحي جنوبي مدينة الناصرية".

إلى ذلك، سجلت الأجهزة الأمنية إصابة 10 أشخاص بحادثي سير مختلفين بينهم 3 نساء من الجنسية الإيرانية، والـ7 الآخرين من سكنة محافظة البصرة، على الطريق الدولي السريع غربي المحافظة حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى التركي لتلقي العلاج".