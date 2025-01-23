تحرير تاجر المقدادية المختطف

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى، مساء الخميس، في تحرير تاجر المواد الغذائية الذي اختُطف فجراً من منزله في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن التاجر (ا ج) تم تحريره من قبل القوات الامنية، وستقوم بتسليمه لذويه دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد في وقت سابق اليوم باختطاف تاجر صاحب محال للجملة وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزله فجر الليلة الماضية.