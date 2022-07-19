سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحرير امرأتين مختطفتين والقبض على عصابة للخطف في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T20:13:00+0000
تحرير امرأتين مختطفتين والقبض على عصابة للخطف في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، عن تحرير امرأتين مختطفتين وإلقاء القبض على عصابة للخطف في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (25) فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب مكافحة اجرام الدورة ، جهاز الأمن الوطني) وبعملية نوعية من تحرير امرأتين مختطفتين وإلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من ثلاث متهمين، بينهم امرأة".

وأوضحت أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات دقيقة بتواجد العصابة في احدى الشقق السكنية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى المكان المحدد وبكمين محكم نصب لهم، وإلقاء القبض عليهم ضمن منطقة الصحة في الدورة بجانب الكرخ من بغداد"، مشيرة الى "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".

related

في بغداد .. تحرير مختطفة والقبض على الخاطف

Date: 2022-03-18 11:44:13
في بغداد .. تحرير مختطفة والقبض على الخاطف

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

في بغداد.. اعتقال 3 ارهابيين وعصابة مخدرات وتحرير فتاة مختطفة

Date: 2022-06-30 16:37:47
في بغداد.. اعتقال 3 ارهابيين وعصابة مخدرات وتحرير فتاة مختطفة

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

Date: 2021-03-30 09:55:14
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي في التيار الصدري ببغداد

Date: 2021-06-29 12:00:49
تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي في التيار الصدري ببغداد

قوة أمنية تعتقل 17 عاملاً اجنبياً في مطعم ببغداد وجريمة قتل تهز النجف

Date: 2022-06-05 16:49:57
قوة أمنية تعتقل 17 عاملاً اجنبياً في مطعم ببغداد وجريمة قتل تهز النجف

بتوجيه من الكاظمي .. انطلاق عملية عسكرية "واسعة" شمالي بغداد

Date: 2020-07-02 08:00:05
بتوجيه من الكاظمي .. انطلاق عملية عسكرية "واسعة" شمالي بغداد

الاستخبارات العراقية تظفر بصيد ثمين في إعتقال 17 "إرهابيا" في بغداد

Date: 2021-01-13 07:27:47
الاستخبارات العراقية تظفر بصيد ثمين في إعتقال 17 "إرهابيا" في بغداد