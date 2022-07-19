تحرير امرأتين مختطفتين والقبض على عصابة للخطف في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، عن تحرير امرأتين مختطفتين وإلقاء القبض على عصابة للخطف في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (25) فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب مكافحة اجرام الدورة ، جهاز الأمن الوطني) وبعملية نوعية من تحرير امرأتين مختطفتين وإلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من ثلاث متهمين، بينهم امرأة".

وأوضحت أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات دقيقة بتواجد العصابة في احدى الشقق السكنية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى المكان المحدد وبكمين محكم نصب لهم، وإلقاء القبض عليهم ضمن منطقة الصحة في الدورة بجانب الكرخ من بغداد"، مشيرة الى "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".