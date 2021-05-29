تحرك نيابي لوضع حد لخروقات أمنية واغتيال ناشطين

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، يوم السبت، عن استضافة قريبة لوزير الداخلية عثمان الغانمي لمناقشة الخروقات الامنية واغتيال الناشطين بمناطق البلاد المختلفة.

وأدان الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وبشدة استمرار الخروقات الامنية في المحافظة وباقي المحافظات وضعف اجراءات وزارة الداخلية حولها".

وأضاف أن "الخروقات الامنية لازالت مستمرة وبنسب مختلفة في مناطق متعددة من المحافظة اضافة لعمليات الاغتيال التي تطال النشطاء ووجهاء المحافظة وعموم البلاد بين الحين والاخر".

ولفت الجبوري إلى أن "البرلمان سيستضيف قريبا وزير الداخلية للوقوف على اسباب ضعف اجراءات الوزارة لمواجهة هذه الخروقات والقضاء عليها والتي باتت سببا رئيسيا في نزوح عدد من العوائل من مناطق مختلفة في المحافظة".

وتابع الجبوري، إن "لم يقتنع المجلس بأجوبة الاستضافة سيتحول الامر الى استجواب وما يتبعه من اجراءات اخرى".

وشدد عضو مجلس النواب عن ديالى، على "ضرورة تعزيز الجانب الامني بعموم البلاد خاصة ونحن مقبلين على استحقاق انتخابي ينتظره العراقيون من اجل التغيير نحو الافضل".

ويشهد العراق وفي أغلب محافظاته خروقات أمنية إضافة إلى اغتيال ناشطي الحراك وخصوصا في وسط وجنوب البلاد.