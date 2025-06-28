تحرك عراقي لتوقيع عقود مع 5 دول لتطوير منظومة الدفاع الجوي

شفق نيوز – بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، يوم السبت، عن مساع عراقية لتوقيع عقود تسليحية مع 5 دول لتطوير منظومة الدفاع الجوي.

وقال البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء والسماء والأراضي العراقية من أي اختراق خارجي وتجاوز على السيادة العراقية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية بدأت بالتحرك على خمس دول، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، لتوقيع عقود لاستيراد أسلحة متطورة لتسليح الجيش العراقي".

وأشار إلى أن "العراق يستعد لتوقيع عقود مع دول متعددة لاستيراد منظومة الدفاع الجوي وأجهزة رادار متطورة، بالإضافة إلى أسلحة متطورة أخرى".

وتعرضت الأجواء العراقية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى خروقات عديدة على دار 12 يوماً، إلا أن العراق أقدم في وقتها على نشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي البلاد لحماية المنشآت النفطية.