تحرك عراقي عاجل بعد تحشيد مسلح لمهاجمة السجون وتحرير قادة داعش

شفق نيوز – بغداد/ دمشق

كشفت مصادر أمنية مطلعة، يوم السبت، أن الأجهزة الأمنية العراقية المشتركة المعنية بضبط أمن الشريط الحدودي مع سوريا، رصدت تحشيداً عسكرياً غير مسبوق من العجلات والمسلحين من قبل قوات مسلحة متشددة بحجة المحاولة لتحرير قياداتهم الأجنبية من السجون الموزعة قرب الحدود المشتركة مع العراق.

وأوضح أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية أعدت خططاً استراتيجية لمواجهة أي سيناريو من قبل هذه الجماعات المسلحة، وأن القوات المشتركة بمختلف صنوفها القتالية الاستخبارية تراقب كل التحركات بواسطة الكاميرات الحرارية والقوات الاستطلاعية وباهتمام كبير وعلى طول الحدود العراقية المشتركة مع سوريا، كما تم إرسال تعزيزات إضافية للقوات المتواجدة هناك لضبط الأمن ومنع أي خرق كون الحراك العسكري السوري على الحدود المشتركة مقلق بالنسبة للقيادة العسكرية".

وأضاف المصدر، أن "السلطات العراقية تخشى أية محاولات لإطلاق سراح الموجودين من المعتقلين في مخيم الهول وخاصة القيادات".

إلى ذلك، قال عضو تحالف دعم الدولة، علي حسين الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المخططات الخارجية مازالت تجري على قدم وساق من أجل إيجاد ثغرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وقبل أيام وردت معلومات حول حراك لأكثر من ثلاثة آلاف مقاتل افغاني وأذري وآسيوي يعملون داخل سوريا على هذا الأساس، (لإثارة القلق على الحدود العراقية - السورية)".

وذكر عضو التحالف الذي يتزعمه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: "نحن بدورنا نؤكد بأن لدينا القوة والعقيدة وصمام الأمان والهمة الشعبية إلى جانب القوة العسكرية بكافة صنوفها وتشكيلاتها".

ويلاحظ مراقبون تصاعد نشاط خلايا تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة بالعراق وسوريا، آخرها قتل عنصرين من التنظيم الإرهابي بعد الاشتباك معهما في محافظة كركوك الأربعاء الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من تفجير لانتحاري مرتبط بـ"داعش" نفسه داخل كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

ويرى المراقبون، رغم أن هذه الحوادث الأمنية تشير إلى وجود خلايا نائمة في البلدين وعلى طرفي الحدود التي تم إعادة فتحها في 14 حزيران/ يونيو الجاري، لكن من المستبعد عودة التنظيم الإرهابي كما في السابق لوجود موانع محلية وإقليمية ودولية تحول دون ذلك.

وكان تنظيم "داعش" قد استولى على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من محافظتي ديالى وكركوك في حزيران/ يونيو 2014، وتمت استعادة هذه المناطق من التنظيم لاحقاً، ونهاية 2017، أعلنت بغداد الانتصار على داعش باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

فيما انتهى الوجود الجغرافي لتنظيم داعش في سوريا بانهيار آخر معاقله في منطقة الباغوز فوقاني في آذار/ مارس 2019، بعد معارك ضارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك لا يزال التنظيم يشكل تهديداً أمنياً من خلال خلاياه النائمة وتنفيذ هجمات متفرقة.