تحرك جديد للتنسيق المشترك وتحديد مواقع انتشار الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ أعلن ممثل إقليم كوردستان في العمليات المشتركة، اللواء عبد الخالق طلعت، يوم الأحد، عن إنهاء جميع التحضيرات والإجراءات العسكرية والفنية لانطلاق خطة التنسيق المشترك بين وزارتيّ الدفاع الاتحادية والبيشمركة.

وقال طلعت لوكالة شفق نيوز، إن "جميع إجراءات خطة التنسيق المشترك اكتملت وتم تحديد مواقع انتشار قوات لوائي التنسيق المشترك 20، و22 في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وبانتظار صرف رواتب اللوائين".

وأكد أن "اللواءين سينخرطان بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر للشروع بعمليات تطهير ومعالجة الفراغات الأمنية بين الجيش والبيشمركة في عدة محافظات".

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة أربعة بنود، الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث نصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق، وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولاً إلى ديالى على حدود إيران.