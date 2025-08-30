تحركات مشبوهة لعناصر "داعش" في قرية شمال كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مدير ناحية التون كوبري في كركوك عبد المطلب نجم الدين، يوم السبت، عن تسجيل تحركات لعناصر مسلحة يُشتبه بانتمائها إلى تنظيم "داعش" في إحدى القرى التابعة للناحية شمال غربي المحافظة.

وأوضح نجم الدين، لوكالة شفق نيوز أن "معلومات وردت من أهالي قرية دارمانه، القريبة من ناحية شوان، تفيد بدخول نحو ستة مسلحين إلى أحد المنازل في القرية، حيث طلبوا من الأهالي الطعام والشراب قبل أن ينسحبوا من المنطقة".

وأضاف أن "القوات الأمنية تلقت البلاغ فوراً وفتحت تحقيقاً بالحادث، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط لمتابعة أي نشاط محتمل لهذه المجاميع الإرهابية".

وشهدت التون كوبري خلال العام الحالي حادثة اختطاف مزارع أُطلق سراحه بعد دفع فدية مالية، كما سجل العام الماضي حادثاً مماثلاً، وذلك بحسب مدير الناحية الذي أضاف أن المختطفين في هذه الحوادث هم في الغالب من المزارعين والكسبة.

وأكد نجم الدين أن "الشريط الحدودي الممتد من ناحية التون كوبري وحتى قضاء الدبس يحتاج إلى متابعة أمنية دقيقة ومستمرة لمنع أي نشاط إرهابي أو تحركات مشبوهة قد تهدد أمن المنطقة وسكانها".

من جانبه، قال المحلل الأمني حسين خالد إن "ما حدث في قرية دارمانه مؤشر واضح على أن خلايا داعش ما زالت نشطة في المناطق الرخوة أمنياً، وتستخدم أسلوب الضغط النفسي على الأهالي عبر طلب الطعام أو المال، لخلق نوع من الترهيب والسيطرة المعنوية".

وتابع خالد، لوكالة شفق نيوز، قائلا أن "هذه الخلايا تعتمد على التحرك في مجموعات صغيرة لتجنب الرصد الجوي والبري، مستغلة الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة"، داعياً إلى "تفعيل الجهد الاستخباري ونشر مفارز ثابتة في القرى الحدودية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المحلية للحد من هذه التحركات".

وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر نشاطات لخلايا تنظيم داعش، خصوصاً في المناطق الوعرة والقرى النائية الواقعة ضمن "المثلث الأمني" الرابط بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والشريط الحدودي بين كركوك وأربيل، حيث تستغل هذه الخلايا الطبيعة الجغرافية المعقدة وغياب التواجد الأمني "الدائم" لشن هجمات محدودة أو تنفيذ عمليات خطف وابتزاز بحق الأهالي، رغم الحملات العسكرية المتكررة للقوات الأمنية لتطهير تلك المناطق.