"تحركات لافتة".. القوات الأميركية تتواصل مع عشائر سورية وتعزز انتشارها قرب الحدود العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية عززت انتشارها قرب منطقة التنف الحدودية، غربي محافظة الأنبار، في تحركات لافتة تزامنت مع لقاءات عقدتها مع عشائر القرى السورية المحاذية للحدود العراقية.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز أن "هذه التحركات تأتي ضمن إستراتيجية إعادة التموضع وتعزيز النفوذ في المناطق الحدودية، وسط تنسيق مع بعض الفصائل المحلية في الجانب السوري، كما أن القوات الأميركية نشرت وحدات إضافية وعززت مواقعها القريبة من معبر التنف خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف المصدر أن "اللقاءات التي أجرتها القوات الأميركية مع زعامات عشائرية سورية تمحورت حول التطورات الأمنية والتحديات التي تواجه المنطقة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التفاهمات التي جرت بين الطرفين.

يذكر أن قاعدة التنف، الواقعة عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، تُعد نقطة إستراتيجية للوجود الأميركي في المنطقة، وتستخدمها القوات الأميركية لمراقبة التحركات العسكرية وتقديم الدعم لبعض الفصائل المحلية.