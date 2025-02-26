"تحركات لافتة".. القوات الأميركية تتواصل مع عشائر سورية وتعزز انتشارها قرب الحدود العراقية

"تحركات لافتة".. القوات الأميركية تتواصل مع عشائر سورية وتعزز انتشارها قرب الحدود العراقية
شفق
نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية عززت
انتشارها قرب منطقة التنف الحدودية، غربي محافظة الأنبار، في تحركات لافتة تزامنت
مع لقاءات عقدتها مع عشائر القرى السورية المحاذية للحدود العراقية.
وأكد
المصدر لوكالة شفق نيوز أن "هذه التحركات تأتي ضمن إستراتيجية إعادة
التموضع وتعزيز النفوذ في المناطق الحدودية، وسط تنسيق مع بعض الفصائل المحلية في
الجانب السوري، كما أن القوات الأميركية نشرت وحدات إضافية وعززت مواقعها
القريبة من معبر التنف خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضاف
المصدر أن "اللقاءات التي أجرتها القوات الأميركية مع زعامات عشائرية
سورية تمحورت حول التطورات الأمنية والتحديات التي تواجه المنطقة"، دون
تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التفاهمات التي جرت بين الطرفين.
يذكر
أن قاعدة التنف، الواقعة عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، تُعد
نقطة إستراتيجية للوجود الأميركي في المنطقة، وتستخدمها القوات الأميركية
لمراقبة التحركات العسكرية وتقديم الدعم لبعض الفصائل المحلية.