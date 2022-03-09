تحذير نيابي.. أبراج الكهرباء في العراق هدف سهل لـ"الإرهاب"

شفق نيوز / نوه عضو مجلس النواب العراقي، عن "ائتلاف دولة القانون" جاسم عطوان الموسوي، يوم الأربعاء، إلى أن أبراج الطاقة الكهرباء ستكون هدفاً سهلاً للمجاميع الإرهابية، ما لم تتخذ إجراءات للحد من هجماتهم عليها.

وقال الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدعاء والتظاهر بأن الوضع الأمني مستقر لدرجة مرضية غير ممكن، طالما هناك مخربين يضربون الأهداف السهلة سواء كانت مادية أو بشرية".

وأضاف أن "البنى التحتية وخاصة تلك التي تتعلق بتجهيز المواطن بالكهرباء ستكون هدفاً دسماً للمجاميع الارهابية والمخربين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف"، مطالباً بـ"تفعيل الجهد الاستخباري والتحقيقات للوقوف على الجهة التي تقوم بمثل هذه الأعمال واتخاذ اللازم بصددها، حفاظاً على مقدرات البلد وما له صلة وثيقة بالمواطن".

وأكد الموسوي، أن "الإجراءات والتدابير الأمنية يجب أن تكون بمستوى الحدث من قبل الأجهزة المختصة والقطعات المنتشرة في عموم البلاد لإحباط أي عملية مستقبلية قدر الإمكان".