تحذير أميركي عاجل من طائرات في سماء العراق: قد تغلق المجال الجوي

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الخميس، تحذيرا من طائرات مسيرة إيرانية في سماء العراق، فيما أشارت إلى احتمالية غلق المجال الجوي.

وقالت السفارة في بيان لها: في أعقاب الهجمات التي نُفِّذت بواسطة طائرات مسيّرة مدعومة من إيران في أربيل بتاريخ 15 يوليو/تموز، يُنصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وقد تحدث اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير".

وأضافت "تذكّر سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأميركيين بوجود تحذير من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. يُنصح المواطنون الأميركيون بما يلي: لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب، والخطف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة للحكومة الأميركية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب".

وبينت "إذا كنت تخطط لمغادرة العراق، فتحقق من حالة رحلتك مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار، إذ قد تتغير جداول الرحلات دون إشعار يُذكر".