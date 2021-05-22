تحذير من نقل أُسر "داعشية" من مخيم الهول الى الموصل خلال أيام

شفق نيوز/ جدد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني، يوم السبت، تحذيره من قرب نقل عوائل داعش من مخيم الهول الى جنوب الموصل.

وقال الدوبرداني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نحو مائة أُسرة ستصل مخيم الجدعة الثلاثاء القادم، رغم كل الجهود التي بذلت لمنع نقل تلك العوائل الى نينوى".

ويشهد مخيم الهول منذ العام الماضي حوادث اغتيالات مستمرة ضمن المخيم حتى باتت تتكرر بشكل شبه يومي في ظل توجيه اتهامات لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم.

ومنذ بداية العام 2021، بلغت احصائية القتلى في مخيم الهول 32 شخصاً، ستة منهم قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.