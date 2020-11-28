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تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-28T07:13:57+0000
تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، من تنامي خطر داعش في المناطق الممتدة بين بغداد وحدود محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقال قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع محمد لوكالة شفق نيو، إن "المناطق الممتدة بين قاطع "سيد غريب " جنوبي الدجيل والممتد الى حدود قضاء الطارمية شمالي بغداد واطراف قضاء الفلوجة تشكل اكبر تهديد امني للمحافظات الثلاث لخلوها من القطعات الامنية او قلة تواجدها وبشكل محدود ما يمنح تنظيم داعش فرصا لشن هجمات وتعرضات تستهدف القطعات الامنية او المناطق السكنية".

وطالب محمد بـ"تعزيزات عسكرية للسيطرة على الثغرات والفراغات الامنية وتفادي اي حوادث امنية محتملة"، مشيراً الى ان "ادارة الدجيل وبالتنسيق مع عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي انجزت خلال الفترات الماضية خطة تحصينية للحدود المشتركة مع شمالي بغداد".

وتشهد صلاح الدين وخاصة الاجزاء الجنوبية منها حوادث وهجمات ارهابية يعزوها المختصون الى تسلل عناصر داعش من محافظات اخرى ووجود اوكار وبؤر لازالت ملاذات لداعش تخلو من الوجود الامني.

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