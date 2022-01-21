تحذير من تكرار "سيناريو مشؤوم" بعد هروب دواعش من سجن بسوريا

شفق نيوز/ قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، يوم الجمعة، إن هروب عناصر تنظيم داعش من سجن الصناعة بسوريا "يذكرنا بسيناريو مشؤوم في العراق".

وأضافت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتابع بقلق بالغ عملية هروب العشرات من عناصر تنظيم داعش الارهابي من سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة السورية، بضمنهم نحو 20 قياديا من التنظيم الارهابي من حملة الجنسيتين العراقية والسورية".

واوضحت ان "هذه العملية الارهابية وما نتج عنها من هروب تذكرنا بسيناريو مشؤوم سبق ان حصل في العراق ابان هروب مجموعة كبيرة من الارهابيين من (سجن ابو غريب) وغيرها من عمليات الهروب قبيل وقوع الكارثة التي نتج عنها سقوط اكثر من ثلث العراق بايدي التنظيم الارهابي والمآسي التي حصلت في سنجار وسبايكر ونزوح ملايين العراقيين ، فضلا عن تدمير المدن والقصبات بالاعمال الحربية اثناء عمليات التحرير".

وتابعت دخيل، "لمنع تكرار هذا السيناريو اصبح لزاما على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعقب الهاربين والقضاء عليهم". ودعت الحكومة العراقية الاتحادية الى "اتخاذ اجراءات فورية وجدية على طول الحدود العراقية السورية واستنفار القوات الامنية وبضمنها القوات الجوية وقوات الحدود والتأكد من الموجود الفعلي من عناصر قواتنا في هذه القواطع ، لمنع اي تسلل محتمل لعناصر التنظيم الى الاراضي العراقية وان ترفع مستوى التنسيق ، مع مستشاري التحالف الدولي في العراق وقوات التحالف الدولي في سوريا ، تجنبا لحدوث كارثة محتملة اخرى".

وكان عدد غير معلوم من عناصر تنظيم داعش قد فروا أمس الخميس من سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إثر هجوم شنه مسلحون من زملائهم في التنظيم فجروا خلاله سيارة مفخخة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ٤ آلاف عنصر من داعش يقبون في ذلك السجن.